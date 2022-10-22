اليابان وأستراليا توقعان إعلانا مشتركا بشأن التعاون الأمنى

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا ونظيره الاسترالى أنتونى ألبانيز، وقعا الإعلان صباح اليوم فى مدينة "بيرث" الساحلية غربى أستراليا.

وأوضح كيشيدا - خلال مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماعه مع ألبانيز الذى دام لنحو ساعتين - أن الإعلان الأمنى الجديد يشمل كيفية التعاون فى سلسلة من القضايا الدفاعية والأمنية على مدار العقد المقبل وسيقوى العلاقات الثنائية.

واتفق البلدان على مناقشة الرد بشأن حالات الطوارئ التى قد تؤثر على كلا البلدين والمناطق المحيطة بهما.

وأكد الإعلان أن قوات الدفاع الذاتى اليابانية والجيش الأسترالى سيعمقان تعاونهما من خلال إجراء تدريبات مشتركة ومشاركة المرافق.

واتفق الجانبان أيضا على زيادة التعاون لتأمين إمدادات مستقرة للغاز الطبيعى المسال والمعادن النادرة والموارد الأخرى.