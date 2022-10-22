العالم اليوم - بالصور والفيديو: قتلى وعشرات الجرحى في حادث سير بالهند

انتم الان تتابعون خبر بالصور والفيديو: قتلى وعشرات الجرحى في حادث سير بالهند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أكتوبر 2022 10:24 صباحاً - لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 40 بجروح، بعد اصطدام حافلة بشاحنة في منطقة سوهاجي الجبلية بريوا في ماديا براديش الهندية، يوم الجمعة.

وكانت الحافلة في طريقها إلى جوراخبور في أوتار براديش قادمة من حيدر أباد في ولاية أندرا براديش.

ووفقما ذكر موقع "إنديا تي في نيوز"، فإن بين المصابين أشخاص يعانون من جروح خطيرة، وقد نقلوا إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

وحسبما ذكرت الشرطة المحلية، فإن الحافلة ارتطمت بالشاحنة، الأمر الذي جعل العربة التي كانت خلفها تصطدم بها.