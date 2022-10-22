أوكرانيا: روسيا تستخدم المدفعية الثقيلة لقصف نيكوبول

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية التابعة للجيش الأوكرانى فى إقليم "دنيبروبتروفسك" الجنوبى، فالنتين ريزنيشنكو صباح اليوم السبت، أن منطقتى "مارهانيتس" و "نيكوبول" تعرضتا لقصف القوات الروسية بالمدفعية الثقيلة خلال الليلة الماضية.





وكتب ريزنيشنكو منشورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى (نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية):" الليلة الماضية، أبقى الروس منطقة نيكوبول تحت الضغط وقصفوا بلدتين محليتين هما مارهانيتس ونيكوبول. ووفقًا للمعلومات الأولية، لم يصب الناس بأذى".

وبحسب المسؤول الأوكرانى، كانت نيكوبول الأكثر تضررا نظرا لأن القوات الروسية استخدمت المدفعية الثقيلة من طراز MLRS ولحقت أضرارًا بأكثر من 20 مبنى والعديد من خطوط أنابيب الغاز فى البلدة.

كذلك، انقطعت خطوط الكهرباء عن أكثر من 1000 أسرة.. مؤكدًا أن مهندسى الطاقة يقومون الآن بأعمال الإصلاح.