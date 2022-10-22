جدة - نرمين السيد - أوضح بلينكن حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، مساء اليوم، أن كثيرًا من الضربات الجوية التى استهدفت أوكرانيا نفذت بطائرات مسيرة إيرانية.
وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة لا تعارض الحل الدبلوماسى لإنهاء الحرب فى أوكرانيا ولكن روسيا لا تبدى حاليا أى إشارة على استعدادها لذلك -على حد قوله -.
وكان وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، قد وصف فى وقت سابق الهجمات الروسية الأخيرة فى أوكرانيا بأنها علامة أخرى على يأس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن: بوتين يحاول تدمير عزيمة الشعب الأوكرانى لكنه يحصل على نتيجة عكسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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