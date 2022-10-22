العالم اليوم - اليابان وأستراليا.. اتفاق أمني تاريخي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أكتوبر 2022 08:22 صباحاً - وقعت أستراليا واليابان السبت اتفاقا أمنيا تاريخيا يهدف إلى مواجهة الصعود العسكري للصين ويقضي بتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة وتعزيز التعاون العسكري.

وقع رئيسا الوزراء فوميو كيشيدا وأنتوني ألبانيزي الاتفاق في مدينة بيرث، لتجديد اتفاقية أبرمت قبل 15 عاما عندما كان الإرهاب وانتشار الأسلحة أكبر مصدرين للقلق.

وأشاد رئيس الوزراء الاسترالي بـ"الإعلان المشترك حول التعاون الأمني" كما سمي الاتفاق، مؤكدا أن هذا النص "التاريخي يوجه إشارة قوية إلى المنطقة بشأن تحالفنا الاستراتيجي".

وقال مسؤولون أستراليون إنه بموجب الاتفاق، اتفقت الدولتان على تجري القوات العسكرية تدريبات مشتركة في شمال أستراليا.

وأوضحوا أن الاتفاق "سيوسع ويعزز التعاون في الدفاع وتبادل المعلومات الاستخباراتية".

ومن دون ذكر الصين أو كوريا الشمالية بالاسم، قال كيشيدا إن الاتفاقية جاءت ردا على "بيئة استراتيجية تزداد قسوة".