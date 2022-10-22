بايدن يعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى حديث لقناة MSNBC، يوم الجمعة: "لم أتخذ قرارا رسميا، لكن هذه هى نيتى المشاركة فى الانتخابات من جديد، ولدينا وقت لاتخاذ هذا القرار".
وردا على سؤال بشأن موقف زوجته، جيل بايدن تجاه ذلك، قال: "زوجتى تعتقد أننا نقوم بشيء مهم جدا، وعلينا أن نستمر بذلك".
يذكر أن بايدن أصبح الرئيس الأكبر سنا فى تاريخ الولايات المتحدة، حيث كان عمره 78 عاما عند تولى منصبه فى يناير 2021.
وكان البيت الأبيض قد تحدث فى وقت سابق أن بايدن يعتزم خوض السباق الانتخابى من جديد فى الانتخابات المقبلة عام 2024.
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