3 أعضاء فى لجنة استخبارات الكونجرس الأمريكى يلتقون الرئيس الأوكرانى فى كييف

جدة - نرمين السيد - وقالت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن هذه هى الزيارة الأولى لوفد من الكونجرس الأمريكى إلى المدينة منذ أكثر من شهر، والأولى منذ أن بدأت روسيا حملة ضربات جوية تستهدف البنية التحتية المدنية فى العاصمة الأوكرانية ومدناً رئيسية أخرى.

ونقلت القناة الأمريكية عن النائب جيم هايمز، رئيس الوفد الأمريكي، وهو يقف بالقرب من موقع هجوم بطائرة بدون طيار استهدف محطة كهرباء فى كييف، قوله إن "الزيارة كانت بغرض إظهار التضامن مع أوكرانيا" التى قال إنها "تقاتل من أجل الديمقراطية" التى يهتم بها الكثير من العالم".

وأضاف هايمز: "شعرنا جميعا أنه من المهم حقاً أن نكون هنا من الحزبين (الأمريكيين) للإدلاء ببيان لا لبس فيه بأن شعب الولايات المتحدة وحكومة الولايات المتحدة يقفان إلى جانب الشعب ومع حكومة أوكرانيا".