طيران الجيش العراقى يدمر مقرات لـ داعش فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وقال رسول فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية مساء اليوم الجمعة، إن طيران الجيش تمكن من تدمير مقرات لعصابات "داعش" الارهابية في محافظة كركوك.

وأضاف أن ذلك تم أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك.