العالم اليوم - بالفيديو.. اعتراض صواريخ إسرائيلية في محيط العاصمة السورية

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. اعتراض صواريخ إسرائيلية في محيط العاصمة السورية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أكتوبر 2022 02:22 صباحاً - اعترضت الدفاعات الجوية السورية صواريخ إسرائيلية في أجواء العاصمة دمشق الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 23.03 من مساء الجمعة 21-10-2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جوي برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف المصدر أن الخسائر قد اقتصرت على الماديات فقط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للتصدي للصواريخ الإسرائيلية.

والشهر الماضي قُتل خمسة جنود سوريين في هجوم إسرائيلي بالصواريخ قرب مطار دمشق، كما تسببت غارات إسرائيلية في يونيو بإخراج مطار دمشق عن الخدمة لنحو أسبوعين.

كذلك استهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار حلب مرتين الشهر الماضي.

واستهدفت غارات إسرائيلية مطار دمشق ومحيطه فجر العاشر من يونيو، وهي لم تكن المرة الأولى التي يطال فيها القصف الإسرائيلي هذا المرفق.

وخلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى تابعة لميليشيات "حزب الله".

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.