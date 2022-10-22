استدعاء ترامب رسميا للتحقيق فى هجوم الكابيتول عام 2021

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن اللجنة المعنية فى مجلس النواب بالتحقيق فى هجوم السادس من يناير 2021 ضد مبنى الكابيتول، أصدرت مذكرة استدعاء بشكل رسمى للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب.





وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مذكرة الاستدعاء تتطلب من ترامب تسليم الوثائق ذات الصلة بحلول 4 نوفمبر المقبل.

وعلق النائب الأمريكى بينى طومسون والنائبة ليز تشينى فى رسالة إلى دونالد ترامب، اليوم، قائلين ندرك أن أمر استدعاء لرئيس سابق يعد خطوة مهمة وتاريخية، ولا نتعامل باستخفاف فى هذا الإجراء.

وكان الرئيس الأمريكى، جو بايدن، قد وصف منذ أيام أحدث الشهادات والأدلة المصورة التى قدمها أعضاء الكونجرس الذين يحققون فى اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021، التى تتضمن مقطع فيديو يطلب فيه مسؤولون فى مجلس النواب المساعدة، بأنها كارثية .

وقال بايدن فى تصريحات إن الملف الذى قدمه أعضاء لجنة التحقيق (لا لبس فيه)، واعتقد أن إفادات الشهود والفيديوهات كارثية، وأنا أقوم بكل ما بوسعى لكى لا أعلق، ولكى أرى ما يحدث.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول التى تضم سبعة ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، قد نشرت يوم 13 أكتوبر الجارى مقطع فيديو يظهر مسؤولى الكونجرس وهم يطلبون المساعدة أثناء الاقتحام.