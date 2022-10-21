بلينكن: بوتين يحاول تدمير عزيمة الشعب الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأوضح بلينكن حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، مساء اليوم، أن كثيرًا من الضربات الجوية التى استهدفت أوكرانيا نفذت بطائرات مسيرة إيرانية.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة لا تعارض الحل الدبلوماسى لإنهاء الحرب فى أوكرانيا ولكن روسيا لا تبدى حاليا أى إشارة على استعدادها لذلك -على حد قوله -.

وكان وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، قد وصف فى وقت سابق الهجمات الروسية الأخيرة فى أوكرانيا بأنها علامة أخرى على يأس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.