الصحة اللبنانية: تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا وحالتى وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 7 إصابات جديدة بمرض الكوليرا فى البلاد ليرتفع إجمالى عدد الإصابات المسجلة فى لبنان إلى 227 حالة منذ بداية ظهور الوباء فيها فى 5 أكتوبر الجارى.





وأكدت الوزارة فى تقريرها اليوم الجمعة، تسجيل حالتى وفاة ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 7 حالات بنسبة 3% من إجمالى عدد الإصابات.

كما أظهر التقرير ظهور بؤر جديدة ليرتفع إجمالى عدد المناطق التى ظهر بها الوباء إلى 34 منطقة فى أقاليم عكار والمنية الضنية وطرابلس وبعلبك وكسروان وزحلة وزغرتا وبعبدا والمتن، وعلى صعيد إصابات فيروس كورونا المستجد، أكدت وزارة الصحة تسجيل 87 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة.