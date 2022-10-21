مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن غالبية الاشتباكات تركزت فى مُحافظة "نابلس"، المُحاطة بالمستوطنات، والتى تشهد حصارًا من قبل الاحتلال الإسرائيلى منذ 11 يومًا.

وذكرت المصادر أن ستة مواطنين أصيبوا، أحدهم بالرصاص الحى، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى فعالية لكسر الحصار، عند حاجز "بيت فوريك" شرق نابلس، فيما أصيب 36 آخرون بالاختناق عند حاجز "حوارة" جنوب نابلس، وفى بلدة حوارة ذاتها، هاجمت مجموعة من مُستوطنى "يتسهار"، المعروفين بالعنف الشديد، المزارعين الفلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون.

وأضافوا أن مستوطنين هاجموا مدنيين فلسطينيين فى بلدتى "بورين" و"دوما" جنوب نابلس بالحجارة، بحماية من جنود الاحتلال، مشيرا إلى أنه تم نقل أربعة فلسطينيين إلى مستشفى لتلقى العلاج جراء إصابتهم بجروح بالغة.

وفى محافظة الخليل جنوبا، اعتدى مستوطنون على سيارات الفلسطينيين فى منطقة "الحرايق" بالقرب من مستوطنة "حاجاى"، وعرقل المستوطنون حركة السيارات فى بلدات الخليل الجنوبية.

وفى بلدة "دورا" جنوب الخليل، لاحقت قوات الاحتلال العمال الفلسطينيين بالقرب من قرية "المجد" المحاطة بجدار الضم والتوسع العنصرى، وأطلقت الرصاص الحى صوبهم، بينما اعتدى المستوطنون على المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون.

وفى مدينة الخليل، أُصيب عشرات من سكان منطقة الزاوية بالاختناق، وتم اعتقل شابين أحدهما من ذوى الإعاقة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وفى سياق متصل، أُصيب عدد من سكان مخيم العروب شمال الخليل، بالاختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.

وفى محافظة قلقيلية، أُصيب طفل ومتضامن أجنبى بالرصاص المطاطى، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وفى المحافظة ذاتها، أُصيب طفل 15 عاما بالرصاص الحى فى البطن، عند الحاجز الشمالى لمدينة قلقيلية، ونقل الطفل إلى مستشفى درويش نزال الحكومى بقلقيلية حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

وقالت مصادر طبية إن طفلا آخر 12 عاما أصيب بالرصاص الحى أسفل البطن، فى منطقة "عزون" ونقل إلى المُستشفى سالف الذكر بمدينة قلقيلية.

وأشارت مصادر فلسطينية فى جنوب الضفة إلى أن طفلا ثالثا أصيب، بالرصاص الحى فى الفخذ، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم "عايدة" شمال بيت لحم.

وفى القدس، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على مشاركين فى وقفة تضامنية مع أهل حى "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة، ومزق المستوطنون علم فلسطين، ووجه المستوطنون السباب العنصرى للمواطنين الفلسطينيين فى الحى، ومن تضامنوا معهم من الأجانب.