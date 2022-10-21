مباحثات تونسية جزائرية حول الدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى ثقة بلاده فى قدرة الجزائر على إنجاح الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية، وجعلها محطة فارقة على درب لم الشمل العربى، بما يكفل خلق ديناميكية جديدة على مستوى العمل العربى المشترك فى ظل التحديات التى تشهدها المنطقة والعالم بأسره فى الوقت الراهن.





جاء ذلك خلال المباحثات الهاتفية، مساء اليوم، بين الوزير التونسى ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرى رمضان لعمامرة، حول الاستعدادات الجارية للدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التى تستضيفها الجزائر يومى 1و2 نوفمبر المقبل، والتى ستتولى خلالها تونس تسليم الرئاسة الدورية للقمة العربية إلى الجزائر. واستعرض الوزير التونسى بحسب بيان لوزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم مع نظيره الجزائرى أهم محاور القمة وجدول أعمالها، بما فى ذلك الاجتماع التشاورى على مستوى وزراء الخارجية. وتطرق الوزيران أيضا إلى الروابط الأخوية والمتميزة بين تونس والجزائر على كافة المستويات، والعزم الراسخ على توطيدها تجسيدا للإرادة المشتركة لقيادتى البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية "التونسية-الجزائرية"، خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

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