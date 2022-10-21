العالم اليوم - لجنة تحقيق "هجوم الكابيتول" تدعو ترامب للمثول أمامها

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 09:22 مساءً - طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول، الجمعة، من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب المثول أمامها "يوم 14 نوفمبر أو بحدود" هذا التاريخ.

وفي بريد تم نشره، أمرت اللجنة ترامب أيضا بأن يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من نوفمبر بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من يناير 2021.

وجاء في رسالة رئيس اللجنة بيني طومسون ونائبة الرئيس ليز تشيني إلى ترامب: "ندرك أن إصدار أمر استدعاء لرئيس سابق هو إجراء مهم وتاريخي، ونحن لا نتعامل مع هذا الإجراء باستخفاف".

ولم يتضح بعد كيف سيرد ترامب وفريقه القانوني على أمر الاستدعاء.

وأثارت أحداث الكابيتول فوضى كبيرة في الولايات المتحدة، وتوجهت حينها الاتهامات فورا للرئيس ترامب، الذي رفض حينها نتائج الانتخابات التي أوصلت جو بايدن إلى السلطة.