الصين تتعهد بالمشاركة بنشاط فى الحوكمة العالمية لتغير المناخ

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الإيكولوجيا والبيئة الصينى تشاى تشينج، إن بلاده ستعمل مع جميع الأطراف للمشاركة بنشاط فى الحوكمة العالمية لتغير المناخ، وستعزز نظامًا عالميًا عادلاً وعقلانيًا لحوكمة المناخ بهدف تحقيق منافع مشتركة، وتواصل تعميق التعاون بين بلدان الجنوب بشأن تغير المناخ، وتساهم بقوتها وحكمتها وحلولها بشأن استجابة العالم لتغير المناخ.





وأضاف تشاى فى مؤتمر صحفى على هامش المؤتمر الوطنى الـ20 للحزب الشيوعى الصينى، أوردته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الجمعة، أن بكين قد ساهمت بنشاط فى حوكمة المناخ العالمى، مشيرًا إلى أن الصين باعتبارها أكبر دولة نامية فى العالم، ستقوم بأكبر تقليص لكثافة انبعاث الكربون فى العالم، وستنتقل من ذروة الكربون إلى الحياد الكربونى فى أقصر إطار زمنى فى التاريخ.

وأكد أن الصين تتمسك بالتعددية ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المختلفة لكل دولة، مضيفًا أن بكين قد عززت التوقيع على اتفاق باريس، علاوة على دخوله طور التنفيذ وتطبيقه.

وأشار تشاى إلى أن الصين أدت دورًا حيويًا فى التعاون بين بلدان الجنوب بشأن تغير المناخ، وبذلت قصارى جهدها لمساعدة الدول النامية الأخرى، خاصة الدول الجزرية الصغيرة والدول الإفريقية والدول الأقل نموًا، لأجل تعزيز قدرة استجابتها للمناخ وخفض الآثار السلبية من تغير المناخ.