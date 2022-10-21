رئيس إيطاليا يكلف جورجا ميلونى بتشكيل الحكومة الجديدة

ووفقا لمذكرة الرئاسة، فمن المقرر أن يقوم أعضاء الحكومة الجديدة بأداء القسم صباح يوم غد عند الساعة العاشرة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيطالية "آكى".
وقدمت رئيسة الحكومة الإيطالية المكلفة، جورجا ميلونى قائمة بأسماء أعضاء فريقها الحكومى، تشتمل على 17 رجلاً و7 نساء.
تضم القائمة: أنطونيو تايانى وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء، ماتيو بيانتيدوزى وزير الداخلية، كارلو نورديو وزير العدل، غويدو كروزيتّو وزير الدفاع، جانكارلو جورجيتّى وزير الاقتصاد، أدولفو أورسو وزير التنمية الاقتصادية، جوزيبى فالديتارا وزير التعليم، فرانشيسكو لولوبريجيدا وزير الزراعة والسيادة الغذائية، باولو تزانغريللو وزير البيئة وأمن الطاقة، ماتيو سالفينى وزير البنى التحتية ونائب رئيس الوزراء، مارينا كالديرونى وزيرة العمل، أناماريا بيرنينى وزيرة التعليم العالى والبحث العلمى، جينّارو سانجوليانو وزير الثقافة، أوراتسيو شيلّاتشى وزير الصحة، دانييلا سانتانكيه وزيرة السياحة، وستقترح ميلونى تعيين ألفريدو مانتوفانو وكيلاً لرئاسة الوزراء.
أما الوزراء بدون حقيبة، فهم: لوكا سيريانى وزير العلاقات مع البرلمان، جيلبرتو بيكيتّو فراتين وزير الإدارة العامة، روبرتو كالديرولى وزير الشؤون الإقليمية والحكم الذاتى، سيباستيانو موزوميتشى وزير سياسات البحر والجنوب، رافاييلى فيتو وزير الشؤون الأوروبية، أندريا أبودى وزير الرياضة والشباب، إيوجينيا ماريا روتشيلّا وزيرة الأسرة والولادة وتكافؤ الفرص، أليساندرا لوكاتيللى وزيرة شؤون الإعاقة، ماريا إليزابيتا ألبرتو كازيلاتى وزيرة الإصلاحات الدستورية.
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