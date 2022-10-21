بايدن: سجلنا تراجعا فى العجز الاقتصادى بنسبة 1.4 تريليون دولار هذا العام

جدة - نرمين السيد - وأوضح بايدن فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، أن الجمهوريين وقعوا قانونًا لتخفيض الضرائب استفاد منه كبار الأثرياء. وقال بايدن إن الجمهوريين لا يعتنون بالمواطن العادى ويعتنون فقط بالشركات الثرية الكبرى، لافتًا إلى أنه سيواصل تخفيض كلفة الرعاية الصحية على المسنين وضعاف الحال.

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