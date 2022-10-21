قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتزيل لافتات تمجد الشهداء

جدة - نرمين السيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، المسجد الاقصى المبارك، وأزالت لافتات لشهداء فلسطينيين، من بينهم الشهيد عدى التميمى، الذى أصبح أيقونة للمقاومة الفلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة مؤخرًا.





وقال شهود عيان، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى المبارك، وأزالت اللافتات، فيما تم الاعتداء على عشرات الشبان الذين خرجوا فى تظاهرة عقب انتهاء صلاة الجمعة فى المسجد الاقصى، دعما وإسنادًا لعائلات الشهداء. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 4 شبان مساء اليوم، لم تعرف هوياتهم بعد أثناء تواجدهم داخل المسجد الأقصى المبارك.

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