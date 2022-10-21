الصين ترحب بالسفير الروسى الجديد فى بكين

وقال وانج، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "إننا نرحب ترحيبا حارا بالمبعوث الروسى إلى الصين إيجور مورجولوف، الذى وصل إلى الصين وبدأ مهام منصبه"، وأعرب عن استعداد بلاده لتزويده بالمساعدة والدعم اللازمين.
يذكر أن البعثة الدبلوماسية الروسية فى الصين أعلنت، أمس الخميس، أن السفير الروسى الجديد قد وصل إلى بكين وبدأ مهامه الرسمية.
ويعمل مورجولوف فى وزارة الخارجية الروسية منذ عام 1991، حيث شغل مناصب دبلوماسية مختلفة فى المكتب المركزى للوزارة وفى الخارج فى عدة دول تشمل الصين والولايات المتحدة واليابان.
كما أنه شغل منصب مستشار وزير الخارجية فى السفارة الروسية فى الصين فى الفترة من 2006 حتى 2009. وترأس أول قسم مخصص للشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية من 2009 حتى 2011 قبل أن يتم تعيينه نائبا لوزير الخارجية فى ديسمبر 2011.
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