العالم اليوم - أسهم أوروبا تتراجع مع تنامي مخاوف التضخم والتباطؤ الاقتصادي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 07:24 مساءً - انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجمعة مع تنامي المخاوف من أن البنوك المركزية العالمية الرئيسية ستحتفظ بموقفها المتشدد إزاء التضخم مع خروج بيانات أرباح ضعيفة من عدد كبير من الشركات، من بينها أديداس، مما زاد من المخاوف بشأن حدوث ركود.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.6 بالمئة، بعد أن كان أغلق على ارتفاع أمس الخميس عقب استقالة ليز تراس من رئاسة وزراء بريطانيا. ومع ذلك، حقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنحو 1.3 بالمئة.

وانخفض سهم أديداس 9.5 بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة الملابس والمستلزمات الرياضية الألمانية توقعاتها للعام بأكمله بسبب ضعف الطلب. وتبعتها شركة بوما المنافسة بهبوط قدره 7.3 بالمئة.

وتراجعت أسهم قطاع التجزئة 3.2 بالمئة لتقود خسائر القطاعات الأخرى. وكانت بيانات قد أظهرت أن المتسوقين البريطانيين قلصوا إنفاقهم بشكل حاد أكثر مما كان متوقعا في سبتمبر.

من المتوقع أن تزيد أرباح الشركات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 في الربع الثالث بنسبة 28.4 بالمئة على العام السابق، وفقا لأحدث تقديرات رفينيتيف.