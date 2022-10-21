غوتيريس: الاتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل يعزز استقرار المنطقة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 21 أكتوبر 2022 07:11 مساءً - دوت الخليج :- رحب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس بالإعلانات التي تفيد بأن حكومتي لبنان وإسرائيل قد اتفقتا رسميا على تسوية نزاعهما على الحدود البحرية، بوساطة من الولايات المتحدة.

وقال غوتيريس في بيان صدر باسمه فجر اليوم الجمعة، إنه "يعتقد اعتقادا راسخا بأن هذا التطور المشجع يمكن أن يعزز الاستقرار المتزايد في المنطقة"، مضيفا أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بمساعدة الطرفين، على النحو المطلوب.

وأكد غوتيريس التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 1701 (لعام 2006) وغيره من القرارات ذات الصلة التي لا تزال أساسية لاستقرار المنطقة.

--(بترا)

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