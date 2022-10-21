الجيش الأمريكى: نشر قاذفات فى المحيط الهادئ هدفه ردع أى استفزاز محتمل

جدة - نرمين السيد - أكد الجيش الأمريكى، اليوم الجمعة أن نشر قاذفات "بى - 1بى" الأمريكية بشكل مؤقت فى منطقة المحيط الهادئ الأمريكية يأتى فى إطار مهمة فرقة عمل القاذفات لردع أى استفزاز محتمل.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بات رايدر، وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم أن الهدف من نشر هذه الطائرات هو إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة قريبة من حلفائها وشركائها لردع أى استفزاز محتمل، مضيفا أن الهدف من وجود القاذفات هو إظهار أن الولايات المتحدة لديها القدرة أيضا على القيام بعمليات عالمية فى أى وقت.

يشار إلى أن القاذفات هبطت فى جزيرة جوام بالمحيط الهادئ، وذلك يعد ثانى نشر لطائرات بعيدة المدى فى الجزيرة هذا العام، ويأتى فى سياق التوترات التى يشهدها جنوب شرق آسيا بسبب أزمة تايوان والتجارب النووية لبيونج يانج.

وتقع جزيرة جوام غرب المحيط الهادئ، وهى أرض أمريكية تقع فى مجموعة جزر ماريانا، وتضم قاعدة بحرية وجوية أمريكية فى المحيط الهادئ.