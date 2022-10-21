زيلينسكى يناشد واشنطن لتوفير أنظمة دفاع جوى لحماية المدنيين

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أعضاء مجلس النواب الأمريكى، إلى تزويد بلاده بأنظمة الدفاع الجوى بالكمية اللازمة لإنشاء درع جوى فوق البلاد؛ لحماية المدنيين ومرافق البنية التحتية الحيوية، قائلا إن توفير مثل هذه الأنظمة سيصبح عنصرًا مهمًا فى ضماناتنا الأمنية.





جاء ذلك خلال مباحثات زيلينسكى، مع وفد أمريكى زائر، لبحث مسألة تسلم كييف العدد اللازم من أنظمة الدفاع الجوى من الولايات المتحدة، وتعزيز ضغط العقوبات على روسيا.

وأشاد زيلينسكى، بحسب ما نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الجمعة، بزيارة أعضاء مجلس النواب الأمريكى، ووصفها بأنها "ذات أهمية خاصة وسط زيادة عمليات روسيا الإرهابية ضد المدن السلمية والبنية التحتية المدنية واستهدافها بالصواريخ والطائرات الإيرانية بدون طيار".

وقال: "هذه خطوة جريئة تدل على دعم قوى من الحزبين لأوكرانيا، ما يؤكد أن الولايات المتحدة هى شريكنا الاستراتيجى".

وأطلع فولوديمير زيلينسكى أعضاء مجلس النواب الأمريكى على الوضع على خط المواجهة والاحتياجات ذات الأولوية للقوات المسلحة الأوكرانية، كما أشاد بدعم الكونجرس الأمريكى ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن وإدارته والشعب الأمريكى بأسره.

وفى الوقت نفسه، دعا الرئيس الأوكرانى إلى زيادة المساعدات من أجل تقريب إحلال السلام.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع قضايا التكامل الأوروبى الأطلسى لأوكرانيا وضمانات كييف الأمنية، واتفق الطرفان على رفضهم الابتزاز الروسى النووى.

كما تبادل المحاورون الآراء حول تشديد العقوبات على روسيا، الأمر الذى يكتسب أهمية خاصة فى ضوء الهجمات الإرهابية التى نفذتها روسيا فى الأسابيع الأخيرة على السكان المدنيين، وأكد الرئيس الأوكرانى بشكل منفصل ضرورة أن يصنف العالم روسيا كدولة إرهابية.

كما شدد زيلينسكى على أهمية إعداد أوكرانيا المناسب لفصل الشتاء والحاجة إلى الاستعادة السريعة للبنية التحتية للطاقة التى دمرتها روسيا، معربا عن أمله فى أن تضطلع واشنطن بدور نشط فى إعمار أوكرانيا.

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس النواب الأمريكى للرئيس الأوكرانى دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا، مشددا على أهمية استعادة وحدة الأراضى الأوكرانى.