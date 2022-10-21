أزمات اقتصادية متسارعة فى ألمانيا وفرنسا.. التضخم ينال من غذاء الأوروبيين

جدة - نرمين السيد - أوروبا تمر بمنعطف خطير مع استفحال أزماتها الاقتصادية، وهو الأمر الذى تسبب فى غليان داخلى يمس بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، اعتراضا على ارتفاع التضخم، بالإضافة إلى عدم توافر السلع الغذائية.





ووفقا للتقارير المتواترة، فقد وصل سجل معدل التضخم إلى 9.9% فى سبتمبر 2022، وهو رقم يعبر بقوة عن أن معدل التضخم يرتفع بوتيرة سريعة للغاية تقدر بنحو ثمانية أعشار مقارنة بما تم تسجيله فى أغسطس، وذلك وفقا لما أعلن عنه مكتب الإحصاءات الأوروبية يوروستات.

مكتب الإحصاءات الأوروبية سلط الضوء بقوة على ارتفاع أسعار الطاقة الذى ناطح نسبة 40.7% فى سبتمبر، مقارنة بارتفاع 38.6% أغسطس، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة هى المتحكم الرئيسى فى أسعار السلع الغذائية.

أسعار المواد الغذائية الطازجة لم تسلم من الموجة الكارثية حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 12.7%، وهو ما يمثل تسارعًا قدره 1.7 نقطة مقارنة بزيادة قدرها 11% فى الشهر السابق، فيما سجلت الخدمات تضخما بنسبة 4.3%، بزيادة خمسة أعشار؛ بينما تسارعت أسعار السلع الصناعية غير المولدة للطاقة بنسبة أربعة أعشار لتصل إلى 5.6%.

فيما بلغ معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو 6.4% فى سبتمبر، مقارنة بـ 5.8% فى الشهر السابق ، مع استبعاد أيضًا تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة والكحول والتبغ، وبلغ معدل التضخم الأساسى مستوى قياسيًا بلغ 4.8%، بزيادة خمسة أعشار عما كان عليه فى أغسطس.

الاستفحال الكارثى فى تباطؤ الاقتصاد جعل صحيفة "لابانجورديا " الإسبانية تسلط الضوء على ما تشهده دول مثل فرنسا وألمانيا والتشيك وإيطاليا، من وقفات تطالب بإلغاء الإجراءات التقييدية الأحادية ضد روسيا واستيراد النفط والغاز الروسى الأرخص ثمنا مرة أخرى، معربين عن غضبهم مما اعتبروه "ديكتاتورية" الاتحاد، ضد استقلالية كل دولة فى اتخاذ الإجراءات التى تحمى المواطنين.

وجاءت الاحتجاجات بعد أن وافق الاتحاد الأوروبى على حزمة أخرى من العقوبات ضد موسكو فى 6 أكتوبر بسبب عمليتها العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.