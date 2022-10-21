وزير خارجية النمسا يؤكد أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير الخارجية فى تصريحات اليوم، إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولى ومناقشة الكفاح المشترك ضد أزمة المناخ، لافتًا إلى أن الاحترار العالمى وما يرتبط به من ارتفاع فى مستويات سطح البحر لهما تأثير مدمر على العديد من دول العالم خاصة الدول الجزرية.
وشدد وزير الخارجية، على دعم النمسا للتدابير الدولية الرامية إلى تعزيز الكفاءة المناخية كجزء من التعاون الإنمائى للاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى تحديد النمسا أهدافها المناخية وفق مستويات عالية لأنها تريد أن تكون محايدة مناخيًا بحلول عام 2040، وذلك قبل عشر سنوات من هدف الاتحاد الأوروبى المعلن.
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