إيطاليا على صفيح ساخن.. توقف صناعات أساسية والاقتصاد فى مهب الريح

جدة - نرمين السيد - طوفان أزمات بدأ يجتاح اقتصادات العالم مع وصول التضخم لمستويات تاريخية، ما دفع العديد من الدول فى أوروبا لاتباع سياسات حمائية وعقد اتفاقيات ثنائية مشابهة لما حدث فى ثلاثينيات القرن الماضى فهل يعيد التاريخ نفسه؟

ففى إيطاليا، تجمع المتظاهرون فى مدينة روما، مطالبين بخفض الفواتير وزيادة الأجور، إضافة إلى مساعدات اجتماعية أكبر لحماية الأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

وأبدى المتظاهرون خشيتهم من ارتفاع أسعار فواتيرهم إلى حد لا يستطيعون دفعها، ومن تفاقم أزمة الطاقة وتداعياتها عليهم.

وفى ظل استمرار الأزمات الاقتصادية فى أوروبا، يواجه أيضا الاقتصاد الإيطالى رياح معاكسة، حيث تعانى العاصمة روما مثل شركائها فى الاتحاد الأوروبى من تحديات اقتصادية هائلة، رغم تزايد الإنفاق الحكومى الإيطالى خلال العام الماضى، لتجنب التضخم.

وفى مارس من العام الماضى أدت جهود الحكومة الإيطالية فى مكافحة تداعيات الجائحة الاقتصادية إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلى بنسبة 159.4٪، ما يعد المعدل الأعلى على الإطلاق فى إيطاليا والأعلى فى الاتحاد الأوروبى بعد اليونان.

كما أنفقت الحكومة الإيطالية العام الجارى 66 مليار يورو أى ما يشكل نسبة 3٪ من الناتج المحلى الإجمالى، على الإعفاءات الضريبية والإعانات لمساعدة الشركات والأسر الفقيرة على دفع فواتير الطاقة مع تزايد أسعار الغاز والكهرباء، فيما يعد هذا الإنفاق الأعلى فى الاتحاد الأوروبى.

ومن المقرر أن ينتهى العمل بهذه التدابير فى نوفمبر، فيما ذهبت تقديرات وزارة المالية الإيطالية إلى القول بأن التمديد حتى نهاية العام سيكلف الحكومة 4.7 مليار يورو.

وفى مطلع أكتوبر الحالى، علقت شركة غازبروم الروسية العملاقة تسليم شحنات الغاز الطبيعى إلى إيطاليا، مما فاقم أزمة الطاقة فى المدن الإيطالية المختلفة، لا سيما العاصمة روما.

وأعلنت "غازبروم" أنها غير قادرة على تأكيد كميات الغاز المطلوبة لليوم، مشيرة إلى أنها لا يمكنها توريد الغاز عبر النمسا.

وقبل القرار الروسى بفترة قصيرة، وضعت إيطاليا خطة لتقليل استهلاكها من الطاقة، فى ظل أزمة تعيشها أوروبا على وقع توقف تدفقات الغاز القادمة من روسيا.

وحصلت إيطاليا فى العام الماضى على ما يقرب من 40 بالمئة من الغاز، الذى استوردته من الخارج، من روسيا.

وتأتى أزمة الطاقة المتلاحقة فى إيطاليا فى أزمة جديدة تواجهها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فى البلاد، لتقرر تعديل إنتاجها لترشيد استهلاك الطاقة، فى الوقت الذى تواجه به صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وطالب القائمون على الصناعات كثيفة الاستهلاك، بتوفير ما بين 40 إلى 50 مليار يورو بحلول عام 2023، حتى لا تدخل هذه الصناعات نفقا مغلقا قد لا تستطيع أن تخرج منه مجددا.

يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبى من المتوقع أن يبحثوا فى اجتماعات الخميس والجمعة ببروكسل سبل تجاوز انقساماتهم والتوصل إلى حل مشترك لمواجهة الارتفاع الهائل فى أسعار الطاقة، وذلك وسط توتر فرنسى ألمانى بشأن الموضوع، حسبما أفادت وكالة "فرانس 24".

وتسببت الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا فى صدمة على صعيد أسعار النفط والغاز والكهرباء.