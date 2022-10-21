ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع القوة الشرائية.. أنين فرنسى تحت وطأة الأزمات

جدة - نرمين السيد - وتشهد الأراضى الفرنسية، مثلها مثل العديد من الدول الأوروبية أزمات عديدة فى قطاع الطاقة، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى انطلقت إلى العديد من القطاعات الأساسية الأخرى.

وفى الأثناء تتواصل التظاهرات فى المدن الفرنسية بمشاركة عشرات آلاف الأشخاص، احتجاجا على تكاليف المعيشة الباهظة الثمن، ومن أجل رفع الأجور بنسبة 10%، تزامنا مع حالة التضخم التى وصلت إلى أعلى مستوى لها فى تاريخ البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الماضية، نزل الآلاف إلى شوارع باريس للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، التى تضرب فرنسا.

وبدأت حالة عدم الاستقرار فى فرنسا، عندما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية، قبل أسابيع فى ظل عجز حكومة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى إيجاد حلول لها، مع الضغوط الدولية التى تتعرض لها أوروبا، على هامش أزمة روسيا وأوكرانيا.

وجاء إضراب عمال مصافى التكرير والمستودعات النفطية، ليزيد الطين بلة ويفاقم الأزمات، رغم الإجراءات التى تقوم بها الحكومة من أجل مساعدة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.

ولم تجد حكومة ماكرون حتى اليوم الحلول الناجحة لها، فى ظل استمرار الإضرابات فى غالبية مصافى التكرير والمستودعات، لتبين عمق الأزمة.

وكشفت استطلاعات الرأى التى نشرتها صحيفة «جى دى دي» الأسبوع الماضى، أن الصعوبات الاقتصادية والحياتية، لا تزال تهيمن على اهتمامات المواطنين؛ مثل التضخم، وغلاء المعيشة.

وأكد الاستطلاع أن أكثر من 90% من الفرنسيين، يروا أن التضخم الذى يعرف مستويات غير مسبوقة فى فرنسا منذ 40 عاما، أصبح حاليا هو مصدر القلق الأول بالنسبة للفرنسيين.

وتشير استطلاعات الرأى إلى أن 82% من الفرنسيين، أيدوا عجز حكومة بلادهم على حل أزمة الطاقة، التى قد تسوء أكثر مع حلول الشتاء القادم.

وفى السياق، لا تزال أزمة القوة الشرائية تشغل بال معظم الفرنسيين، خلال الأسابيع الماضية، خاصة أن نحو 53% من الفرنسيين يطالبون حكومة باريس بتعزيز القوة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة، سواء فى الكهرباء والغاز والمشتقات النفطية، الأمر الذى يصيب قطاعات واسعة من الأنشطة الاقتصادية والمواد الغذائية والخدمات بالخلل.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبى، تعانى من تزايد أسعار الغاز بشكل متسارع، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعه من عقوبات على روسيا، والتى تعتبر المصدر الأكبر للغاز إلى دول القارة، ما تسبب فى منع روسيا تزويد هذه الدول بالغاز، تحت الكثير من الادعاءات.

وتشهد القارة العجوز أيضا زيادة فى أسعار الكهرباء، بحيث وصلت إلى مستويات قياسية، وذلك لأن الغاز يعد مصدرا أساسيا لتوليد الكهرباء.