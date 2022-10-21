العالم اليوم - أسهم أميركا ترتفع بآخر جلسات الأسبوع رغم تراجع "سناب" الحاد

انتم الان تتابعون خبر أسهم أميركا ترتفع بآخر جلسات الأسبوع رغم تراجع "سناب" الحاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في الأسواق الأميركية بآخر تداولات الأسبوع، الجمعة، بشكل جماعي، رغم تراجعها في بدء التداولات، بعدما قادت توقعات شركة "سناب شات" بعدم تسجيل نمو في الإيرادات في الربع الرابع وموسم العطلات إلى عمليات بيع لأسهم شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وفقدت أسهم تطبيق "سناب شات" للتواصل الاجتماعي أكثر من ثلث قيمتها، وذلك عقب إعلان الشركة، الخميس، لنتائج أعمال مخيبة للآمال خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وارتفعت إيرادات "سناب" بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، لتصل إلى 1.13 مليار دولار، لكنها جاءت أقل من توقعات ريفينيتيف البالغة 1.14 مليار دولار.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 15:51 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ​​"داو جونز" الصناعي بواقع 382.43 نقطة أو بنسبة 1.26 بالمئة، ليصل إلى 30716.02 نقطة.

كما ارتفع المؤشر "ستاندر اند بورز 500" بمقدار 36.81 نقطة تعادل 0.97 بالمئة، ليصل إلى 3701.84 نقطة.

وانخفض المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 77.43 نقطة أو بنسبة 0.77 بالمئة ليصل إلى 10695.67 نقطة.

وانخفض سعر سهم "سناب" بنسبة 31.09 بالمئة في تداولات الجمعة، ليصل إلى 7.43 دولارات، نتيجة لنتائج الشركة.