خبير اقتصادى: توقعات بوصول التضخم فى بريطانيا إلى 20% بحلول 2023

جدة - نرمين السيد - وأوضح منصور، فى تصريحات متلفزة، أن التوترات السياسية فى بريطانيا أعطت الأسواق انطباعا أن الاقتصاد البريطانى سيشهد حالة من الضعف ستستمر لفترة طويلة. وأضاف كبير استراتيجيى الأسواق فى أوربكس، أن عبء تكلفة الدين العام المحلى الإجمالى فى بريطانيا يقترب من 85%، مؤكدا أن بنك إنجلترا توقع أن تطول فترة الركود، مع عودة التضخم ليتجاوز 10% مع توقعات بوصوله إلى 20% فى 2023 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما سيجعل بنك إنجلترا يتدخل من أجل رفع الفائدة.

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