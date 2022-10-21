المفوضية الأوروبية تخصص 2.5 مليار يورو لانتقال مناخى عادل فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت المفوضية فى بيان صحفى نقلته عبر موقعها الرسمى أن ألمانيا التزمت بخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 65% بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2045، وأوضحت أن التزام الدولة بالتخلص التدريجى من الفحم بحلول عام 2038 أو قبل ذلك سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق هدفها المتعلق بالمناخ.

وأشار البيان إلى أن برامج الانتقال الإقليمى العادل، التى أقرتها المفوضية لصالح برلين بقيمة 2.5 مليار يورو، ستساعد أربع مناطق ألمانية على التأكد من أن انتقالها إلى الحياد المناخى لا يترك أى شخص يتخلف عن الركب فى الاقتصاد المحلى والمجتمع برمته.

تعليقا على ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية لشئون الصفقة الأوروبية الخضراء فرانس تيمرمانز إن التزام ألمانيا بخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 65% يضعها فى مقدمة البلاد التى تحقق الأهداف الأوروبية، مضيفًا ومن أجل تحقيق الهدف الطموح الخاص بالحياد المناخى فى عام 2045، سيكون التخلص التدريجى الناجح من الفحم أمرا مهما، خاصة وأن الصفقة الخضراء بنيت فى الأصل على أساس إثبات إمكانية تحقيق تحول مناخى مستدام اجتماعيا، وبدعم من صندوق الانتقال العادل، سيمكن لألمانيا أن تضمن استفادة الجميع من مستقبل أخضر وصحى.

بدورها، قالت مفوضة التماسك والإصلاحات إليسا فيريرا سيساعد صندوق الانتقال العادل المناطق الألمانية الأكثر تأثرا بالتحول الأخضر؛ وهى شمال الراين ويستفاليا وبراندنبورج وساكسونيا وساكسونيا على الابتعاد عن الفحم ودعم إعادة تشكيل مهارات الناس والشركات وتنويع الاقتصاد والاستثمار فى التنقل المستدام و الرقمنة وكفاءة الطاقة.

وأضاف البيان أن ولايتى شمال الراين وستفاليا ستتلقيان 680 مليون يورو، فيما سينتقل الجزء الشمالى من منطقة الراين، التى كانت تسمى سابقا بـ وعاء الفحم فى أوروبا، من صناعة تعتمد على الفحم إلى صناعة تعتمد على الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن الاستثمارات ستركز على استعادة أرض مناجم الليجنيت وإنشاء أعمال تجارية صغيرة ومتوسطة جديدة وشركات ناشئة فى القطاعات الخضراء مثل كفاءة الموارد والاقتصاد الدائرى والمواد الخام البديلة الحيوية، وكذلك إعادة تأهيل الأراضى، مما سيخلق فرص عمل جديدة.

فى غضون ذلك، ستتلقى براندنبورج 785 مليون يورو لتنويع اقتصادها والابتعاد بسلاسة عن الاقتصاد القائم على الليجنيت والبنزين، وتوفير فرص عمل جديدة فى القطاعات الخضراء وجذب الشباب المهرة للعمل فى المنطقة، أما فى ساكسونيا، سيتم استثمار 645 مليون يورو فى مشاريع عديدة تعتمد على الطاقة المتجددة.