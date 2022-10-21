ألمانيا تدعم أسعار الطاقة بـ 200 مليار يورو

جدة - نرمين السيد - كما وافق البرلمان من أجل ذلك على تعليق جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه فى الدستور.

ووفقا لخطط الحكومة الألمانية، ستكون أموال الصندوق متوفرة حتى عام 2024.

يشار إلى أنه وطبقا للموافقة التى أعلنها البرلمان اليوم، يمكن لصندوق الاستقرار الاقتصادى الآن الحصول على قروض بقيمة 200 مليار يورو.

من ناحية أخرى، انعقدت اليوم أعمال اجتماع (عملية برلين) لدول البلقان والتى ينصب التركيز خلالها على القضايا الرئيسية للأجندة الخضراء، والمناخ، وأمن الطاقة، وتطوير السوق الإقليمية المشتركة فى الأسابيع الأخيرة.

وأضاف البيان أن المؤتمر يتضمن إبرام اتفاقيات التنقل الإقليمية بشأن حرية السفر ببطاقات الهوية والاعتراف بالشهادات الأكاديمية والشهادات المهنية.

ويشارك فى المؤتمر مجلس التعاون الإقليمى (RCC) والمكتب الإقليمى للتعاون الشبابى (RYCO) وممثلو المجتمع المدنى.