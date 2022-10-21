ديون حكومية مع ارتفاع الفواتير.. برلمان ألمانيا يعلق قرارات دستورية

جدة - نرمين السيد - يبدو أن الأزمة الاقتصادية فى ألمانيا تلقى بظلالها بقوة على القرار السياسى داخل البلاد، حيث وافق البرلمان الألمانى صباح يوم الجمعة، على تعليق القرار الدستورى الذى ينص على وضع حد للديون الحكومية فى ألمانيا.





القرار جاء تزامنا مع تصويت البرلمان بالموافقة على حزمة دعم طارئة بقيمة 200 مليار يورو "195 مليار دولار" لمعالجة أزمة الغاز والطاقة التى تشهدها ألمانيا بالفترة الأخيرة. وتكافح ألمانيا - أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبى - للتكيف مع ارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء الذى نتج بشكل كبير عن قطع إمدادات الغاز الروسى إلى الكتلة، ردا من روسيا على العقوبات الاقتصادية التى فرضها الاتحاد الأوروبى عليها جراء حربها مع أوكرانيا. ويترقب المجتمع الألمانى أن تدفع حزمة الدعم البالغة 200 مليار يورو ألمانيا فى خطتها لوضع حد لأسعار الغاز بالبلاد، كما أنها ستساعد على تمويل التخفيضات فى ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الوقود. وضمن الأزمة كتب وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر، على حسابه بمنصة "تويتر" أنه تم وضع الأساس لخطة سقف أسعار الغاز والكهرباء وأشكال الدعم الأخرى، مؤكدا أن ألمانيا بحاجة إلى توظيف قوتها الاقتصادية وكامل أدواتها فى حربها مع أزمة الطاقة.

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