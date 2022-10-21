البريطانيون يقلصون نفقاتهم وسط ارتفاع التضخم 10%

وبحسب التقارير العالمية، فقد أعلنت تراس استقالتها الخميس، بعد 24 ساعة من تأكيدها أنها لن تقوم بأى خطوة فى هذا الاتجاه لكن الفوضى السياسية وصلت إلى حد لم يترك لها أى خيار آخر.
ودخلت البلاد عدة أزمات حتى أعلن جيريمى هانت، رابع وزير مال منذ بداية العام، إلغاء برنامج ليز تراس الاقتصادى بشكل شبه كامل.
ومثلت الوزيرة بينى موردونت أمام البرلمان حيث مثلت ليز تراس للإجابة على أسئلة المعارضة بشأن هذه السياسة. وقالت موردونت "لا، إنها لا تختبئ تحت مكتب"، فيما صاح بعض النواب "استقالة".
فى وقت لاحق من ذلك المساء، اعترفت تراس بأخطاء فى مقابلة مع شبكة "بى بى سي" وقالت إنها "آسفة"، ولكنها استبعدت الاستقالة، مشيرة إلى "المصلحة الوطنية".
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