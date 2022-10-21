سلطنة عُمان وكوريا الجنوبية تتفقان على تعزيز زيادة الاستثمارات المشتركة

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء جلسة مباحثات، اليوم الجمعة فى العاصمة الكورية سول، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العمانية الشيخ خليفة بن على الحارثى، والنائب الأول لوزارة الخارجية الكورية "تشو هيان دونج"، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائى، كما تبادلا وجهات النظر حول قضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفى السياق، أشارت الوكالة العمانية إلى لقاء الشيخ خليفة بوزير الخارجية الكورية الجنوبية "بارك جين" حيث ناقشا القضايا الإقليمية والدولية وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.
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