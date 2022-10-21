ارتفاع ضحايا القصور الكلوى الحاد فى أندونيسيا إلى 133 طفلا

جدة - نرمين السيد - وأوضح صادقين حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الجمعة، أن غالبية الضحايا دون سن الخامسة، مشيرا إلى أن بعض الأدوية الطبية السائلة المتاحة فى إندونيسيا تحتوى على مادتى "إيثيلين جلايكول" وثنائى إيثيلين جلايكول"، وهى مكونات تم ربطها بأمراض القصور الكلوى الحاد القاتلة عند الأطفال.

وحظرت إندونيسيا مؤقتا بيع جميع الأدوية السائلة، وشكلت فريق خبراء يتألف من مسؤولى الصحة وطب الأطفال المحليين وممثلى منظمة الصحة العالمية، لبحث ارتفاع إصابات القصور الكلوى الحاد بين الأطفال.

كما قامت وكالة الغذاء والدواء فى البلاد بتسمية 5 منتجات محلية الصنع تحتوى على مستويات زائدة من الإيثيلين جلايكول، وأمرت المنتجين بسحبها من التداول وإتلاف جميع الدفعات المتبقية.