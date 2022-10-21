جدة - نرمين السيد - وأوضح صادقين حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الجمعة، أن غالبية الضحايا دون سن الخامسة، مشيرا إلى أن بعض الأدوية الطبية السائلة المتاحة فى إندونيسيا تحتوى على مادتى "إيثيلين جلايكول" وثنائى إيثيلين جلايكول"، وهى مكونات تم ربطها بأمراض القصور الكلوى الحاد القاتلة عند الأطفال.
وحظرت إندونيسيا مؤقتا بيع جميع الأدوية السائلة، وشكلت فريق خبراء يتألف من مسؤولى الصحة وطب الأطفال المحليين وممثلى منظمة الصحة العالمية، لبحث ارتفاع إصابات القصور الكلوى الحاد بين الأطفال.
كما قامت وكالة الغذاء والدواء فى البلاد بتسمية 5 منتجات محلية الصنع تحتوى على مستويات زائدة من الإيثيلين جلايكول، وأمرت المنتجين بسحبها من التداول وإتلاف جميع الدفعات المتبقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع ضحايا القصور الكلوى الحاد فى أندونيسيا إلى 133 طفلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.