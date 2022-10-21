مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين جراء اصطدام سفينتين فى هولندا

جدة - نرمين السيد - أعلنت خدمات الطوارئ فى هولندا أن شخصين اثنين لقيا حتفهما وأصيب 4 أشخاص فيما اعتبر اثنان آخران فى عداد المفقودين إثر اصطدام سيارة أجرة مائية بعبارة اليوم الجمعة فى بحر وادن بالقرب من جزيرة "تيرشخيلينج" شمال غرب البلاد.





ونقلت قناة "إيه بى سى" الأمريكية عن السلطات الهولندية تأكيدها أن العبارة كانت تقل 27 شخصا من الركاب وأفراد طاقمها بينما كان هناك 8 أشخاص على متن السيارة الأجرة المائية الذين سقطوا فى المياه جراء الاصطدام، مشيرة إلى أنه تم نقل الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة إلى ميناء "هارلينجن" الذى يبعد 115 كيلومترا (71 ميلا) شمال العاصمة "أمستردام".

وأضافت القناة أنه لم تتضح بعد أسباب وقوع الحادث، مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت قائدى السفينتين فى إطار تحقيقاتها فى هذا الحادث.