العالم اليوم - الهند تغرم غوغل 162 مليون دولار بسبب ممارسات احتكارية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 02:22 مساءً - غرمت الهيئة الهندية التي تراقب منع الاحتكار شركة غوغل بمبلغ 162 مليون دولار لاستغلالها موقعها المهيمن في السوق المحلية للهواتف الذكية.

وذكر بيان أصدرته هيئة المنافسة الهندية في وقت متأخر الخميس أن غوغل أنشأت منصتها بطريقة تمكنها من إزاحة منافسي تطبيقاتها مثل يوتيوب وكروم بصورة غير قانونية.

وأضافت الهيئة أن نظام التشغيل "أندرويد" الذي صممته غوغل مزود بسلسلة تطبيقات للشركة نفسها مثبتة مسبقا على الهواتف المحمولة، من بينها محرك البحث الخاص بها، مما "وفر ميزة تنافسية أكبر لخدمات البحث الخاصة بغوغل مقارنة بمنافسيها".

وأكدت أن "الأسواق ينبغي أن تتنافس استنادا إلى كفاءتها ويتعين على غوغل التأكد من أن ممارساتها لا تؤثر على هذه المنافسة".

وفرضت الهيئة على غوغل غرامة قدرها 13.4 مليار روبية (162 مليون دولار).

وطلبت الهيئة من الشركة الأميركية عدم عقد صفقات مع شركات تصنيع هواتف ذكية من شأنها تشجيع هذه الجهات على بيع أجهزة تعمل بنظام أندرويد فقط أو تستخدم برنامج الشركة حصرا.