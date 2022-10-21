العالم اليوم - سهم سناب يخسر ربع قيمته بعد نتائج مخيبة للآمال بالربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر سهم سناب يخسر ربع قيمته بعد نتائج مخيبة للآمال بالربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 02:22 مساءً - فقدت أسهم تطبيق "سناب شات" للتواصل الاجتماعي، الجمعة، أكثر من ربع قيمتها، وذلك عقب إعلان الشركة، الخميس، لنتائج أعمال مخيبة للآمال خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وارتفعت إيرادات "سناب" بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، لتصل إلى 1.13 مليار دولار، لكنها جاءت أقل من توقعات ريفينيتيف البالغة 1.14 مليار دولار.

وبرغم ارتفاع عدد المستخدمين النشطين بشكل يومي على التطبيق إلى 363 مليون مستخدم مقابل توقعات عند 358.2 مليون مستخدم، إلا أن الشركة قد قالت في رسالة للمساهمين إن شركائها في الإعلانات عبر العديد من الصناعات يخفضون ميزانياتهم التسويقية، خاصة في ظل الضغوط الناجمة عن التضخم، وارتفاع التكاليف.

وتكبدت الشركة خسائر في الربع الثالث بقيمة 360 مليون دولار، وأرجعت سناب السبب في الخسائر بشكل جزئي إلى رسوم إعادة الهيكلة والتي بلغت 155 مليون دولار.

وانخفض سعر سهم سناب في معاملات ما بعد ساعات التداول بنسبة تتجاوز 28 بالمئة، ليصبح سعر السهم أقل من 8 دولارات.

وكانت "سناب شات" قد أعلنت في أواخر أغسطس الماضي عن خطة ضخمة لإعادة الهيكلة تتضمن الاستغناء عن نحو 20 بالمئة من موظفي الشركة.