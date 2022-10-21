العالم اليوم - ألمانيا.. البرلمان يعتمد 200 مليار يورو لمواجهة أزمة الطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 02:22 مساءً - وافق البرلمان الألماني الجمعة على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار) والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

كما صوت البرلمان في وقت سابق على تعليق ما يسمى "مكابح الديون" في البلاد.

وتواجه ألمانيا ارتفاعا كبيرا في أسعار الطاقة على خلفية توقف إمدادات الغاز الروسي الذي كانت تعتمد عليه بنسبة 55 بالمئة في تلبية احتياجاتها قبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقفز معدل التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي إلى 10 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى منذ خمسينيات القرن العشرين، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وفي سبتمبر الماضي قال وزيران في الحكومة الألمانية إنه يتعين على الشركات والأسر الألمانية ترشيد استهلاك الغاز بشكل أكبر، خاصة أن مخزونات الغاز الاحتياطية لا تكفي الاستهلاك أكثر من شهرين في الشتاء.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك الشهر الماضي "إن أزمة الطاقة التي نمر بها في أوروبا قد تتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أيضا".