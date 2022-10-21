«المحامين العرب» يتضامن مع السعودية أمام الحملة الأمريكية بعد قرار «أوبك +»

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية أمام الحملة التى تقوم بها الإدارة الأمريكية، جراء قرار تخفيض إنتاج النفط الصادر من دول "أوبك +".





وأوضحت الأمانة العامة -فى بيان اليوم الجمعة- أنها تتابع ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من حملة منظمة تستهدف الإضرار بها جراء قرار تخفيض إنتاج النفط الصادر من دول "أوبك +"، الذى جاء بقرار جماعى من جميع الدول الأعضاء كإجراء وعمل اقتصادى بحت لا علاقة له بما تشهده الساحة الدولية من صراعات وحروب وفق ما أكده بيان وزارة الخارجية السعودية وبيانات الدول الأعضاء.

وأشارت الأمانة العامة، إلى أن موقفها التضامنى هذا ينبثق من موقف الاتحاد الدائم مع قضايا الأمة العربية وجميع القضايا الدولية العادلة، خاصة وأن العالم يشهد اليوم محاولات مستمرة لفرض هيمنة على قرارات الدول الأخرى وضغط خارجى يمس بسيادة الدول واستقلالها.

ودعت الأمانة العامة إلى الوقوف مع المملكة العربية السعودية ورفض أى تدخلات خارجية فى شئون الدول الأخرى وعدم فرض الإملاءات الخارجية والاعتراض الكامل على فرض الشروط الاقتصادية التى تلبى رغبات بعض الدول لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب مصالح غيرها خاصة وأن الإدارة الأمريكية تدير سياستها الاقتصادية وتفرضها على الأخرين ولا تقبل أى تدخلات بشأنها من الغير.

وجددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، فى ختام بيانها، موقفها التضامنى ووقوفها الكامل مع المملكة العربية السعودية ورفضها المساس بسيادة الدول واستقرارها ومصادرة قرارها بأى شكل من الأشكال إعمالًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأحكام القانون الدولى والمعاهدات والمواثيق الدولية.