استشهاد فلسطينى خلال اقتحام الاحتلال لمدينة جنين بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين وداهمت عدة مبان، ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحى، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين، جروح أحدهم خطيرة.

وفى وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب صلاح بريكى (19 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحى فى الرقبة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء كفاح علاونة بعد اقتحام منزله فى جنين.

وأقدمت قوات الاحتلال على تحطيم عدد من الدراجات النارية، إضافة إلى تدمير النصب التذكارى للشهيد محمد زكارنة فى الحى الشرقى، فيما اندلعت مواجهات بالقرب من حاجز الجلمة، شمال شرق جنين.

وباستشهاد الشاب بريكى، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجارى إلى 175 شهيدًا (124 فى الضفة الغربية و51 فى قطاع غزة)، بينهم 41 طفلاً.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن هدف الاحتلال الإسرائيلى من التصعيد الإجرامى، هو تغييب البديل للحلول السياسية للصراع واستبدالها بمعالجات عسكرية تخدم مصالح الاحتلال.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات، جريمة الإعدام البشعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب صلاح بريكى، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولى بوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من انتهاكات وجرائم، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، والجنائية الدولية بسرعة البدء فى تحقيقاتها بجرائم الاحتلال والمستوطنين.