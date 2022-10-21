العالم اليوم - بنك التنمية الآسيوي يقرض باكستان 1.5 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 01:22 مساءً - قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار الجمعة إن مجلس إدارة بنك التنمية الآسيوي وافق على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لباكستان في إطار برنامج يسمى (بريس).

وتعهد البنك بتقديم ما يصل إلى 2.5 مليار دولار لباكستان حيث تسببت الفيضانات الناجمة عن أمطار موسمية غير عادية وذوبان الأنهار الجليدية الشهر الماضي في مقتل 1700 شخص وكبدت الاقتصاد خسائر بأكثر من 30 مليار دولار.

كانت باكستان تعاني أزمة اقتصادية خطيرة بالفعل قبل هطول الأمطار الموسمية الغزيرة منتصف يونيو الماضي.

تسببت الأمطار في فيضانات عارمة غير مسبوقة أدت إلى إغراق ثلث أراضي البلاد بالمياه، ما أجبر مئات الآلاف من السكان على الانتقال إلى أماكن أكثر أمنا.

أعلنت باكستان قبل يومين أن البنك الدولي قدر خسائر الفيضانات التي شهدتها البلاد خلال فصل الصيف - والتي حطمت أرقاما قياسية – بأربعين مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار عشرة مليارات دولار عن تقدير سابق للحكومة الباكستانية.

أفرج صندوق النقد الدولي في أواخر أغسطس عن مبلغ قدره 1.1 مليار دولار منح لباكستان كجزء من حزمة بقيمة ستة مليارات دولار تم التوصل إليها عام 2019 مع تحقيق حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تقدما في مجال الإصلاحات.