دبلوماسى إندونيسى يؤكد اهتمام بلاده باعتماد بطاقات مير الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال تافاريس لوكالة أنباء (تاس) الروسية، إننا أوصينا جاكرتا بأن تتبنى البنوك الإندونيسية بطاقات مير لأننا نعلم أن الكثير من الروس يستخدمونها للسفر وقد تم تطبيقه بالفعل فى فيتنام وبيلاروسيا وكازاخستان ودول أخرى. وأكد الدبلوماسى الإندونيسى أن روسيا وإندونيسيا لديهما آلية فى الجوانب المصرفية والمالية. وأشار سفير إندونيسيا لدى روسيا إلى أننا مهتمون باستقبال الكثير من السياح الروس فى إندونيسيا، لذا فإن مير سيكون مفيدا لهم . وتعتبر مير بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت فى عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركات الدفع الأمريكية بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

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