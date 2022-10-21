العالم اليوم - مخاوف التضخم تقود أسهم أوروبا للتراجع بآخر جلسات الأسبوع

انتم الان تتابعون خبر مخاوف التضخم تقود أسهم أوروبا للتراجع بآخر جلسات الأسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، وسط مخاوف من أن تتمسك البنوك المركزية الرئيسية برفع معدلات الفائدة لكبح التضخم، بينما يقيم المستثمرون تقارير متباينة عن نتائج الشركات، لكنها لم تفلح كثيرا في تهدئة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

ووجهت مجموعة من تقارير التضخم والبيانات، التي تشير إلى قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، صفعة للآمال بأن يخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى نهجها في التشديد النقدي قريبا.

وزادت المخاوف بعدما أعلنت شركة التواصل الاجتماعي الأميركية "سناب" توقعات قاتمة للربع الرابع من العام الجاري، ودقت ناقوس الخطر بشأن تضرر الإعلانات نتيجة ارتفاع التضخم، مما أثار توقعات بأن تسجل "وول ستريت" خسائر مبكرة.

تحركات الأسهم

وبحلول الساعة 09.21 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر "ستوكس 600" بمقدار 5.66 نقطة، أو بنسبة 1.42 بالمئة، ليصل إلى مستوى 393.03 نقطة

وهبط سهم "أديداس" بنسبة 8 بالمئة، بعدما خفضت الشركة الألمانية المتخصصة في المنتجات الرياضية توقعاتها للعام بأكمله، وأرجعت هذا إلى ضعف الطلب.

وأبقت شركة تصنيع السيارات الفرنسية "رينو" توقعاتها للعام ككل دون تغيير وسجلت زيادة في المبيعات الفصلية، ورغم ذلك، تراجع سهم الشركة بنسبة 2.3 بالمئة، مع قلق الإدارة بشأن إمدادات المواد الخام.

وكان المؤشر "ستوكس 600" قد سجل ارتفاعا في تعاملات متقلبة، الخميس، إثر استقالة ليز تراس من منصب رئيسة الوزراء في بريطانيا.

وسجلت كافة مؤشرات القطاعات خسائر، وجاء على رأسها أسهم التجزئة التي هبطت بنسبة 3 بالمئة.