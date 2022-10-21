رئيس كازاخستان يصدق على حركة دبلوماسية جديدة لسويسرا والنمسا وسنغافورة

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الإعلامى لقصر الرئاسة الكازاخى "أكوردا" وفقا لوكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن الرئيس الكازاخى قرر تعيين أليبيك باكاييف سفير كازاخستان لدى النمسا. وأشار إلى أنه تم تعيين كايرات سارجانوف سفير كازاخستان لدى الاتحاد السويسرى وتعيين عسكر كوتيكادام سفير كازاخستان فى سنغافورة. وفى سياق منفصل، وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف على قانون بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء المعهد العالمى للنمو الأخضر.

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