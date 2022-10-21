جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن المروحية الخفيفة المتقدمة تحطمت بالقرب من إحدى القرى بالولاية، مشيرة إلى أنه تم إرسال فريق إنقاذ إلى موقع الحادث.
ولم تشر القناة إلى أسباب وملابسات الحادث وما إذا كان هناك ضحايا أم لا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحطم مروحية عسكرية هندية فى ولاية «أروناتشال براديش» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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