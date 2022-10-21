تحطم مروحية عسكرية هندية فى ولاية «أروناتشال براديش»

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن المروحية الخفيفة المتقدمة تحطمت بالقرب من إحدى القرى بالولاية، مشيرة إلى أنه تم إرسال فريق إنقاذ إلى موقع الحادث.

ولم تشر القناة إلى أسباب وملابسات الحادث وما إذا كان هناك ضحايا أم لا.