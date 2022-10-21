سول تخطط لضخ 21 مليار دولار لردع صواريخ بيونج يانج

جدة - نرمين السيد - قال النائب من حزب سلطة الشعب الحاكم فى كوريا الجنوبية "شين وون--سيك" إن بلاده تخطط لضخ 30.5 تريليون وون (21.1 مليار دولار) فى إنشاء نظام الردع ثلاثى المحاور لمدة 5 سنوات اعتبارا من عام 2023 لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.





وأوضح شين حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن النظام يتكون من منصة الضربة الاستباقية "سلسلة القتل"، والعقاب والانتقام الكورى الهائل، وهو برنامج يستهدف قيادة العدو فى حالة طواريء، ونظام الدفاع الجوى والصاروخى الكورى. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تخصص وزارة الدفاع الكورية حوالى 8.53 تريليون وون (5.92 مليار دولار) فى 40 مشروعا دفاعيا خاص بسلسلة القتل، و8.35 تريليون وون (5.8 مليار دولار) فى 18 مشروعا دفاعيا فيما يتعلق بنظام الدفاع الجوى والصاروخى الكورى و4.88 تريليون وون (3.39 مليار دولار) فى 9 مشاريع دفاعية معنية بالعقاب والانتقام الكورى الهائل. ونوه بأنه تم إنفاق ما مجموعه 13.98 تريليون وون (9.79 مليار دولار) على 34 مشروعا دفاعيا بما فى ذلك إدخال الطائرة المقاتلة من طراز "إف-35 أيه" فى الفترة بين عامى 2015 و2022.

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