العالم اليوم - وزير المالية البريطاني: "سنفعل اللازم لخفض الديون"

انتم الان تتابعون خبر وزير المالية البريطاني: "سنفعل اللازم لخفض الديون" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 11:23 صباحاً - أكد وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، الجمعة، مجددا أن الحكومة ستفعل "كل ما هو ضروري لخفض الدين في الأجل المتوسط" في البلاد.

وأضاف هانت في بيان أن الحكومة ستتخذ خطوات ضرورية تهدف لخفض الديون في الأجل المتوسط، وستعمل على ضمان الإنفاق الجيد لأموال دافعي الضرائب ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وذلك بالتزامن مع العمل على تنمية الاقتصاد في بريطانيا.

وتابع أن المالية العامة القوية هي "أساس الاقتصاد المتين".

وقال إنه كان واضحا بخصوص حماية المالية العامة في المملكة المتحدة، ما يعني قيامه باتخاذ خطوات صعبة لتحقيق الاستقرار في الأسواق خلال الفترة القادمة.

وجاءت تصريحات هانت بعد يوم واحد من تقدم رئيسة الوزراء ليز تراس باستقالتها، بعد أقصر فترات الولاية لأي رئيس وزراء بريطاني.

واضطرت تراس للاستقالة بعد أن أضر برنامجها الاقتصادي بسمعة البلاد فيما يخص الاستقرار المالي لأسواق بريطانيا وعملتها.

وتولى جيرمي هانت وزارة المالية في بريطانيا، منتصف أكتوبر الجاري، عقب استقالة وزير المالية السابق، كواسي كوارتنغ، بسبب البرنامج الاقتصادي ذاته الذي دفع تراس للاستقالة.