العالم اليوم - رغم التضخم المرتفع.. ثقة المستهلكين في تركيا تواصل التعافي

انتم الان تتابعون خبر رغم التضخم المرتفع.. ثقة المستهلكين في تركيا تواصل التعافي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 11:23 صباحاً - ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك بنسبة 5.3 بالمئة، ليصل إلى 76.2 نقطة في أكتوبر الجاري، مواصلا انتعاشه من مستوى قياسي منخفض بلغ 63.4 في يونيو، على الرغم من الارتفاع المستمر في التضخم.

ويعكس مستوى الثقة الأقل من 100 نظرة مستقبلية متشائمة، بينما تشير القراءة فوق 100 إلى التفاؤل، وفقا لبيانات من معهد الإحصاء التركي.

وأظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن التحسن الأكبر في الثقة جاء في الوضع المالي الحالي للأسر في تركيا، والذي ارتفع 8.4 بالمئة عن الشهر السابق، رغم أنه ظل عند مستوى منخفض يبلغ 57.5 نقطة.

وتراجعت ثقة المستهلكين في عام 2020 بسبب تداعيات وباء كوفيد-19 قبل انتعاش قصير الأمد.

وعانت الثقة لتتراجع مرة أخرى في أكتوبر من العام الماضي قبل أزمة العملة في ديسمبر، والتي أدت إلى دوامة تضخمية.